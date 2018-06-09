В Україні російський омбудсмен відвідає чотирьох обвинувачених у держзраді: серед них Вишинський і військові

Тетяна Москалькова назвала прізвища тих, кого збирається відвідати в Україні, але підкреслила, що список поки не повний.

Уповноважений з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова планує відвідати в Україні чотирьох обвинувачених у державній зраді.

Про це повідомляє РБК. За її словами, вона відвідає керівника «РИА Новости—Украина» Кирила Вишинського, колишніх військовослужбовців Олександра Баранова та Максима Одинцова і активістку громадської організації «Волонтери Перемоги» Олену Одновол. Всі вони обвинувачуються у державній зраді.

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При цьому Москалькова зазначила, що список поки не повний.

Раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко і президент РФ Володимир Путін по телефону обговорили питання обміну утримуваних осіб. найближчим часом уповноважені з прав людини України та Росії Людмила Денисова та Тетяна Москалькова відвідають укладених в РФ і Україні.