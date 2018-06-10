У Москві протестувальники розгорнули банер на підтримку Сенцова

На фото можна бачити, що демонстранти вийшли на акцію з прапором України.

Сьогодні в центрі Москви проходить мітинг «За вільну Росію без репресій та свавілля», учасники якої розгорнули банер в підтримку незаконно утримуваного в РФ українського режисера Олега Сенцова.

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Як повідомляє «Дождь», організатори акції — правозахисники, які стверджують, що в країні зростає кількість адміністративних і кримінальних справ щодо активістів та навіть звичайних людей, причому часто з порушеннями законодавства з боку правоохоронців.

На фото можна бачити, що демонстранти вийшли на акцію з прапором України.

Нагадаємо, українського режисера Олега Сенцова співробітники ФСБ РФ затримали у Криму навесні 2014 року. Його етапували в Росію, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Російський суд у серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення.

14 травня він почав голодування з вимогою до Кремля звільнити всіх українських політв'язнів. 6 червня адвокат Ольга Дінзе, яка представляла інтереси Сенцова на стадії судового процесу в Росії, заявила про те, що режисер готовий до смерті і буде відмовлятися від примусового годування. За її словами, Сенцов знаходиться на межі і стан його здоров'я стрімко погіршується.