На честь 8 Березня Тимошенко розпустила коси (фото)

Сьогодні прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко прийшла на роботу без звичної зачіски - її славетна коса розпущена.

8 Березня - це той привід, з яким пов`язали підлеглі прем`єрки і журналісти радикальну зміну в зовнішньому вигляді глави уряду. Востаннє ж Юлія Володимирівна з`являлася на публіці без коси29 листопада минулого року (цього дня була створена демократична коаліція).

Без коси Юлія Володимирівна показала себе і американцям минулого року в останній день свого перебування у Вашингтоні - і це теж було напередодні Міжнародного жіночого дня.

Фото Олександра Прокопенка/ УНІАН