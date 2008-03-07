На честь 8 Березня Тимошенко розпустила коси (фото)
16:01, 07 березня 2008Політика
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Коморовському випала честь
Сьогодні прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко прийшла на роботу без звичної зачіски - її славетна коса розпущена.
8 Березня - це той привід, з яким пов`язали підлеглі прем`єрки і журналісти радикальну зміну в зовнішньому вигляді глави уряду. Востаннє ж Юлія Володимирівна з`являлася на публіці без коси29 листопада минулого року (цього дня була створена демократична коаліція).
|Маршалок Сейму Республіки Польща Броніслав Коморовський, який перебуває з триденним офіційним візитом в Україні, мав щастя привітатися з чарівною жінкою особисто
Без коси Юлія Володимирівна показала себе і американцям минулого року в останній день свого перебування у Вашингтоні - і це теж було напередодні Міжнародного жіночого дня.
Фото Олександра Прокопенка/ УНІАН
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