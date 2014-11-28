У БПП готові віддати "Опозиційному блоку" регламентний комітет

Про це в ефірі "5 каналу" сказав заступник голови фракції "Блоку Петра Порошенка" Віталій Ковальчук, передає "Українська правда".

Він підкреслив, що, обговорюючи питання контролюючих комітетів Ради й можливості головування в них представників опозиції, варто розподіляти контрольні функції всередині Ради й відносно діяльності Кабінету Міністрів.

"Те, що стосується внутрішніх питань, позиція "Блоку Петра Порошенка" така, що ми готові розглядати можливість очолення комітету з питань регламенту представниками "Опозиційного блоку", - сказав Ковальчук.

Він повідомив, що питання можливого призначення першим заступником або заступником голови Ради депутата від "Опозиційного блоку" поки коаліцією не погоджено.

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Як відомо, фракція "Самопоміч" виступає проти призначення представників фракції "Опозиційний блок" на посади заступника спікера парламенту й керівників парламентських комітетів.

"Опозиційний блок" претендує на посаду віце-спікера й керівництво в 3 комітетах Ради (регламентному, з питань свободи слова й з питань духовності й культури) і Рахунковій палаті.

Нагадаємо, що 27 листопада відбулося перше засідання ВРУ 8-го скликання. На ньому було оголошено про формування нових фракцій, обрано спікера та прем'єра. Ними стали Володимир Гройсман та Арсеній Яценюк. Наразі Раду закрито до вівторка.