"Подарунок" у 90 кілограмів: Україна подає до суду ООН докази щодо злочинів РФ у Криму та на Донбасі

Меморандум до Міжнародного суду ООН складається із 17,5 тисяч сторінок тексту і міститься в 29 томах.

Україна сьогодні подасть до Міжнародного суду ООН меморандум, який містить юридичне обґрунтування позиції України щодо расової дискримінації в окупованому Російською Федерацією Криму та фінансування Росією тероризму на Донбасі.

Про це міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив у мікроблозі Twitter.

"Сьогодні РФ отримає від нас своєрідний "подарунок" в МС ООН. Він важить близько 90 кг, складається з 17 500 сторінок тексту і міститься в 29 томах. Подаємо наш меморандум по фінансуванню тероризму і расовій дискримінації", - наголосив Клімкін.

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Як повідомляв УНІАН, Україна до 12 червня подасть в Міжнародний суд ООН меморандум щодо расової дискримінації в Криму та фінансування РФ тероризму. Зокрема, Україна включить факт постачання на Донбас російського зенітно-ракетного комплексу «Бук», з якого був збитий малайзійський літак «Боїнг 777» (рейс MH17), в меморандум про фінансування Росією тероризму.

Також в документі будуть відображені усі факти репресій проти українських та кримськотатарських активістів в окупованому Криму.

Довідка УНІАН. Міжнародний суд ООН у Гаазі 19 квітня 2017 року оголосив рішення, яким частково задовольнив запит України про застосування тимчасових запобіжних заходів стосовно Росії. Заходи стосуються Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (CERD).

Суд вказав, що Росія повинна утриматися від того, щоб продовжувати обмежувати можливість кримським татарам у збереженні своїх інституцій, включаючи Меджліс. За це рішення проголосували 13 суддів, проти – троє. Одноголосно було прийнято рішення, згідно з яким Росія повинна гарантувати доступність освіти українською мовою.

Щодо звинувачень РФ у порушенні норм Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму суд вирішив, що Україна не надала достатньо доказів, які були б суттєвою базою для застосування тимчасових запобіжних заходів.