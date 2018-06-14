У МЗС визнали відставання від Грузії "по всіх сферах" реформування країни

В МЗС визнають, що і як у випадку з скасуванням візового режиму з ЄС, Грузія випереджає Україну у наближенні до євроатлантичних структур.

В Міністерстві закордонних справ України визнають, що Україна відстає від Грузії в контексті реалізації реформ, необхідних для євроатлантичної інтеграції з Організацією північноатлантичного договору (НАТО).

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Про це заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль сказала в ефірі «5 каналу».

Вона зазначила, що перед липневим самітом НАТО в Брюсселі важливим питанням є те, як Україна справляється з реалізацією реформ.

"Наскільки я знаю, то наші грузинські колеги є набагато більш просунутими у питаннях реформ по всіх сферах, ніж ми", - заявила Зеркаль.

За її словами, як і у випадку із запровадженням Євросоюзом безвізового режиму, Грузія випереджає Україну на шляху євроатлантичної інтеграції до Альянсу.

"Хотілось би бачити у нас більше прогресу. Він є, але він не такий як у грузин. Ми відстаємо від них", - сказала дипломат.

При цьому вона зауважила, що Україна є більшою країною і "що в нас є проблема з відкритим конфліктом, що ми маємо витрачати дуже багато сил і є особливості, які не приймають до уваги в НАТО, але ж є і інші питання".