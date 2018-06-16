Москалькова відвідала в колонії фігуранта справи так званих «кримських диверсантів» Штиблікова

Уповноважений з прав людини в РФ обговорила з ув‘язненим умови тримання, зокрема, можливість і якість надання медичної допомоги.

Уповноважений з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова спільно з виконувачем обов'язків консула - керівника Консульства України в Новосибірську Олегом Фіногеновим відвідала в колонії одного з фігурантів справи так званих «кримських диверсантів» Дмитра Штиблікова.

Як повідомляється на сайті російського омбудсмена, Москалькова обговорила з ув‘язненим умови тримання, зокрема, можливість і якість надання медичної допомоги.

«Дмитро Штибліков - один із списку, наданого українським омбудсменом. Згідно з попередніми домовленостями, саме з відвідування цього ув'язненого мала розпочатися програма взаємних візитів до громадян Росії й України, які перебувають у місцях позбавлення волі», - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 9 червня під час телефонної розмови президент України Петро Порошенко і президент РФ Володимир Путін домовилися, що найближчим часом омбудсмени України і Росії Людмила Денісова і Москалькова відвідають українців і росіян, ув‘язнених в обох країнах.

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13 червня Денісова вирушила до РФ. Вона мала намір найперше відвідати в колонії на Ямалі незаконно засудженого режисера Олега Сенцова, який голодує з 14 травня. Однак Москалькова запропонувала спочатку відвідати Штиблікова.

15 червня Денісова поїхала в колонію до Сенцова, але її не пустили. Також уповноважений Верховної Ради з прав людини заявила, що переговори з російською стороною з приводу моніторингових візитів на території РФ зайшли в глухий кут.

Того ж дня Москалькова стверджувала, що Денісова вирушила в колонію до Сенцова з «особистої ініціативи», і її візит не був узгоджений.

Пізніше стало відомо, що омбудсмени домовилися зустрітись у Москві в понеділок, 18 червня, щоб обговорити умови відвідування ув'язнених, яких тримають у Росії і Україні.

Довідка УНІАН. Штиблікова тримають у виправній колонії №6 в Омській області. 9 листопада 2016 року в окупованому Севастополі ФСБ РФ затримала Штиблікова, Олексія Бессарабова і Володимира Дудка. Їх звинуватили в підготовці диверсій на об'єктах військової інфраструктури і життєзабезпечення Криму. Бессарабов, Штибліков і Дудко були експертами української неурядової організації «Центр «Номос», який окупанти закрили в 2014 році.

16 листопада 2017 року Штиблікова було засуджено до 5 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.