Нунсівець натякає, що коаліція просто пожаліла регіоналів

“Було би дуже смішно, якби ПР на 8 березня вийшла на майдани, як вони закликали, і дарувала жінкам кульки з написом «Ні НАТО». Так заявив Володимир В’язівський, нардеп від НУ-НС в ефірі Ера-FM.

У відповідь на зауваження ведучої, що “кульки не дають вам спокою”, В’язівський сказав: “Ні-ні, це трохи смішно, мабуть. Я спілкуюсь в кулуарах з колегами з ПР. Їм це теж самим почало надоїдати. Це можна було почути в парламентських курилках. Але треба було помогти. Розуміючи, що сама оця постанова фактично виписана юридично так, що сенсу жодного не має, бо тут є посилання на закони, яких сьогодні немає, і виписані міжнародні договори, а згідно діючого сьогодні законодавства, ВР може тільки ратифікувати відповідні міжнародні договори. Тому це і порушення чинного законодавства, приймаючи до певної міри таку постанову.

Але щоб знайти якесь певне порозуміння і при гарній міні вийти з поганої гри, частина наших депутатів, і наскільки я розумію, і БЮТ підтримала дану постанову, щоб врешті-решт забути ту смішну і трохи трагічну історію на протязі місяця у діяльності парламенту, і таким чином можна буде приступити до цілого ряду законопроектів, які ми вчора в деяких випадках доволі конструктивно голосували”.