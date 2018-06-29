Вигадливі митники-близнюки "записали" нерухомість на тещ, а авто - на матір - розслідування (відео)

Митники-близнюки сховали нерухомість на тещах, а автівки - на матері, з'ясували журналісти.

Теща київського митника-безхатченка Олексія Стояновського нещодавно стала власницею квартири в бізнес-класі. Його брат Андрій Стояновський, що також працює на митниці, переписав власну квартиру на тещу.

Окрім цього, на матір братів оформлені автівки Volkswagen Passat і Mercedes-Benz ML 250 BlueTEC - повідомляє проект "Декларації".

Начальник митного посту “Аеропорт “Київ” (Жуляни)” Київської міської митниці ДФС Олексій Стояновський із нерухомості у своїх деклараціях вказує лише земельну ділянку в селі Дударкові під Києвом. Одночасно з цим його теща Олександра Краля у лютому 2018 року придбала 93-метрову квартиру у житловому комплексі “Венеція”, по вулиці Маршала Конєва, 12-А, розповідають журналісти. Ціни на подібну нерухомість без ремонту тут стартують від 100 тисяч доларів.

"В 2015 році Олександра Краля купила 72-метрову квартиру в будинку за адресою Академіка Вільямса 19/14, що входить до складу цього ж ЖК. Але у грудні 2017-го вона її продала і вклалася у більш простору. Проте мешкає у цих квартирах швидше за все сам Олексій Стояновський - у соцмережі “Фейсбук” він є учасникомаж цілих чотирьох груп жителів “Венеції", - йдеться у розслідуванні.

У своїй декларації за 2015 рік митник вказав 485 тисяч гривень подарунку від своєї матері Лілії Стояновської. Але майже вдвічі щедрішою вона виявилася до його брата Андрія, що працює заступником начальника митного посту “Столичний” Київської митниці - він отримав у подарунок 870 тисяч і вклав їх у купівлю власної квартири.

Проте у лютому 2018 року, зазначають журналісти, Андрій Стояновський вирішив позбутися цієї квартири і подарував її спершу дружині Ганні, що також працює на Київській митниці, а вона того ж дня передарувала її своїй матері Галині Костенко.

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На думку юриста проекту “Тисни!” Євгена Воробйова, до переоформлення через два договори могли вдатися для уникнення оподаткування: “Якщо одержувачем подарунку є член сім’ї першого ступеню спорідненості, то він обкладається за нульовою ставкою. До першого ступеню відносяться діти, батьки, чоловік або дружина. Всі інші родичі відносяться до другого ступеню. Тому якби квартира дарувалася тещі напряму, то довелося б сплатити 5% податку від її вартості”.

"Швидше за все, від квартири Стояновський вирішив позбутися, щоб мати змогу претендувати на службове житло", - припускають у розслідуванні.

У 2002-2011 роках мати митників Лілія Стояновська була засновником приватного підприємства “Деметра”, що спершу спеціалізувалося на оптовій торгівлі, а потім - на ремонті тракторів і сільськогосподарських машин. Проте доходи підприємства коливалися у межах 20-30 тисяч гривень на рік. Через 6-7 років після виходу з бізнесу Лілія Стояновська стала власницею автомобілів Volkswagen Passat 2016 р. в. і Mercedes-Benz ML 250 BlueTEC 2013 р. в.

"Наразі сукупна вартість цих двох автівок коливається в межах 60-70 тисяч доларів. Проте користується ними, швидше за все, не мати-пенсіонерка, а самі брати-фіскали. Зокрема, журналістам Bihus.Info вдалося зафіксувати, як Андрій Стояновський приїжджав на день народження до свого начальника Сергія Тупальського за кермом Volkswagen Passat", - додали журналісти.

Раніше журналісти повідомляли, що у 2017 році українські держслужбовці задекларували 915 об’єктів нерухомості у 43 країнах.