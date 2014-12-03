З початку АТО українська армія знищила близько 8 тисяч бойовиків - штаб (мапа АТО)

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

«Втрати бойовиків з початку АТО орієнтовно складають біля 8 тисяч чоловік», - йдеться в повідомленні.

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Раніше повідомлялось, що протягом минулої доби в зоні АТО загинули двоє і поранено п'ятеро українських військовослужбовців. "За минулу добу в результаті бойових зіткнень ми втратили двох наших героїв, ще п'ятеро отримали поранення", - сказав спікер інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

Повну версію мапи можна подивитись тут.