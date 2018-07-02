Бурбак: закон про нацбезпеку повинен набрати чинності до саміту НАТО (відео)

Бурбак додав, що для впровадження норм цього закону необхідно ухвалити ще низку спеціальних законів, зокрема, новий закон про СБУ.

На саміті НАТО Україна повинна продемонструвати прогрес в обороні та впровадженні реформ.

На цьому наголосив керівник фракції "Народний фронт" Максим Бурбак під час Погоджувальної ради.

"Вже за тиждень відбудеться саміт НАТО. Це можливість продемонструвати союзникам прогрес України в обороні та реформах. Нещодавно Верховна Рада ухвалила Закон "Про національну безпеку України" - це черговий крок до євроатлантичної інтеграції. Тому, чекаємо на набрання чинності цього закону до саміту НАТО", - зазначив Максим Бурбак.

Він додав, що для впровадження норм цього закону необхідно ухвалити ще низку спеціальних законів, зокрема, новий закон про СБУ.

"Саміт Північноатлантичного Альянсу - це ще й нагода донести до наших союзників чітку послідовну позицію України щодо війни й мирного процесу. Санкції проти агресора треба посилювати й розширювати. Україна потребує адекватної фінансової допомоги й розширення поставок летальної зброї", - підкреслив керівник фракції.

"Наведу дуже актуальну цитату Арсенія Яценюка: "Весь Захід повинен однаково з Україною бачити шлях відновлення територіальної цілісності нашої країни. Він написаний не в Мінську, а в законі про відновлення територіальної цілісності і в статуті ООН". У цьому питанні Президент і Верховна Рада мають бути принципові і непохитні, тоді до нас дослухаються", - резюмував Максим Бурбак.