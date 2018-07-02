У Путіна вважають, що анексія Криму не має заважати пошуку "точок дотику" США і Росії

Путін «неодноразово роз'яснював своїм співрозмовникам, що на порядку денному такого питання як Крим бути не може і не буде ніколи, бо Крим є невід'ємною частиною Росії», - заявляє Пєсков.

У Кремлі вважають, що анексія Криму не має заважати пошуку «точок дотику» США і Росії.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це журналістам сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

«Президент Росії неодноразово заявляв і роз'яснював своїм співрозмовникам, що на порядку денному такого питання як Крим бути не може і не буде ніколи, бо Крим є невід'ємною частиною Росії», - наголосив Пєсков, коментуючи можливість визнання Сполученими Штатами анексії українського півострова.

Він додав, що з інших питань можливий діалог і пошук компромісу. «Усі решта питання - це питання консенсусу, питання для обговорень, для пошуків можливих точок дотику. Президент завжди наголошує, що він і Росія відкриті для діалогу і для спільних пошуків компромісів», - заявив Пєсков.

Читайте такожТрамп про ймовірність визнання США анексованого Криму частиною Росії: "Подивимося" (відео)

На його думку, незважаючи на розбіжності в позиціях США і РФ з багатьох питань, зміцнюється розуміння про необхідність налагодження двостороннього діалогу.

«Безперечно, між Москвою і Вашингтоном доволі багато питань, з яких позиції діаметрально розходяться. Але ви бачите зараз, що політична воля все-таки взяла гору, і зараз зміцнюється розуміння того, що наявність подібних дискусійних питань не має бути перешкодою на шляху налагодження і розширення двостороннього діалогу, в даному випадку - на найвищому рівні», - сказав Пєсков.

За його словами, рано заговорити про потепління відносин Росії і США. «Давайте не будемо з вами поспішати і говорити про потепління. Безумовно, втішним фактом є те, що контакти дійсно інтенсифікуються, але про потепління поки що говорити рано», - зазначив Пєсков.

«Поки що треба все-таки обговорити, напевне, і провести ревізію тих розбіжностей і подразників, які є в наших двосторонніх відносинах», - додав він.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії. 18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.