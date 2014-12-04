Суд може повернути Южноукраїнську мера, відстороненого майже три роки тому

Таку прецидентну можливість було створено для нього ухвалою Вищого адміністративного суду України від 01.07.2014 року, згідно з якою процедуру дострокового припинення повноважень міського голови Южноукраїнська Андрія Стуліна з причин поєднання обов'язків мера із заняттям бізнесом перевірятиметься на предмет «дотримання порядку».

Якщо судові інстанції все-таки повернуть Южноукраїнську мера-бізнесмена, жителям міста енергетиків доведеться змиритися з тим, що впродовж половини нині діючої каденції одразу два міських голови отримували зарплату зі скромного міського бюджету: і той, що працював, і той, що був відсторонений.

Нагадаємо, УНІАН у лютому 2012 року детально висвітлював конфлікт між головою та депутатським корпусом Южноукраїнської міськради. Голова Миколаївської обласної ради Дятлов тоді був упевнений, що «на дії мера – порушення закону – повинна бути відповідна реакція правоохоронних органів».