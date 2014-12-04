Суд може повернути Южноукраїнську мера, відстороненого майже три роки тому

11:58, 04 грудня 2014
Політика
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Колишній міський голова Южноукраїнська Миколаївська область Андрій Стулін після відсторонення від посади більш як 2,5 роки очікує можливості повернутись у крісло мера. 

Южноукраїнськ / Фото:http://yu.mk.ua/

Таку прецидентну можливість було створено для нього ухвалою Вищого адміністративного суду України від 01.07.2014 року, згідно з якою процедуру дострокового припинення повноважень  міського голови Южноукраїнська Андрія Стуліна  з причин поєднання обов'язків мера із заняттям бізнесом  перевірятиметься на предмет «дотримання порядку».

Якщо судові інстанції все-таки повернуть Южноукраїнську мера-бізнесмена, жителям міста енергетиків доведеться змиритися з тим, що впродовж половини нині діючої каденції одразу два міських голови  отримували зарплату зі скромного міського бюджету: і той, що працював,  і той, що був відсторонений.

Нагадаємо, УНІАН у лютому 2012 року детально висвітлював конфлікт між головою та депутатським корпусом Южноукраїнської міськради. Голова Миколаївської обласної ради Дятлов тоді був упевнений, що «на дії мера – порушення закону – повинна бути відповідна реакція правоохоронних органів».

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