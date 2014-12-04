Путін звинуватив Захід у підтримці сепаратизму в Росії

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін сказав, виступаючи зі щорічним посланням до Федеральних зборів Росії.

«Навіть тоді, коли вона стикається з внутрішніми труднощами, як це було в 90-х і на початку 2000-х років. Ми добре пам'ятаємо, хто і як тоді практично відкрито підтримував у нас сепаратизм і навіть прямий терор, називав убивць, у яких руки були по лікоть у крові, не інакше як повстанцями, приймав їх на високому рівні. Зараз ці «повстанці» знову проявили себе в Чечні. Упевнений, місцеві хлопці, місцеві правоохоронні органи гідно впораються. Саме вони сьогодні працюють над ліквідацією чергової вилазки терористів», - сказав Путін.

Він наголосив, що в Росії пам'ятають, як на високому рівні приймали терористів як борців за свободу і демократію.

За словами Путіна, вже тоді стало ясно, що «чим більше Росія відступає і виправдовується, тим більше опоненти нахабніють і ведуть себе дедалі цинічніше та агресивніше».

Читайте такожРосія хоче створити в Грузії нову зону сепаратизму - грузинський політик«Незважаючи на нашу безпрецедентну відкритість тоді, готовність до співпраці із, здавалося б, найгостріших питань, незважаючи на те, що ми розглядали наших вчорашніх супротивників як близьких друзів і майже союзників, підтримка сепаратизму в Росії «з-за бугра» - і інформаційна, і політична, і фінансова, і по лінії спецслужб - була абсолютно очевидною і не залишала сумнівів у тому, що нас із задоволенням пустили б за югославським сценарієм розпаду і розчленування. З усіма трагічними наслідками, що випливають звідси, для народів Росії. Не вийшло. Ми не дозволили», - вважає Путін.

Як повідомляв УНІАН, за даними російських ЗМІ, сьогодні вночі невідомі озброєні люди напали на пост ДПС в Грозному. За даними МВС Чечні, на місці загинуло троє співробітників патрульної служби. Потім нападники перемістилися до Будинку друку, де розташовуються республіканські газети, інтернет-видання та представництва федеральних ЗМІ. У центрі міста було запроваджено режим контртерористичної операції. Національний антитерористичний комітет РФ заявив про знищення бойовиків у Домі друку в Грозному.