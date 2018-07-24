Референдум на Донбасі — шлях до миру чи капітуляція України

Путін цілком міг запропонувати Трампу такий сценарій як проведення референдуму на Донбасі щодо статусу окупованих територій, тому що нинішній американський президент схильний до простих рішень складних питань. Для Трампа був би прийнятим такий формат, але — не сам референдум.

Офіційна реакція Білого Дому і Державного департаменту США чітко свідчить про те, що в США не розглядають проведення референдуму на Донбасі як імовірний сценарій. Ця ідея також не вписується в концепції ані Європейського союзу, ані, тим більше, України.

Тож розглядати можливість проведення якогось референдуму без попереднього виведення російських військ з Донбасу і без десепаратизації є просто недоцільним. Україна повинна наголошувати на тому, що має пройти певний період часу після виведення російських військ і встановлення контролю над кордоном для того, щоб проводити будь-які дії, пов’язані з виборами, референдумами та іншими електоральними заходами. Тобто спочатку потрібен певний «карантин» на цих територіях для десепаратизації і проведення процедур розслідування військових злочинів, покарання винних, амністії та персонального прощення.

Тому за нинішніх умов не може йтися про жоден референдум на Донбасі. Україна не може собі цього дозволити ні політично, ні геополітично, ні військово — ніяк.

Звичайно, Росія, попри несприйняття такого сценарію світовою спільнотою і Україною, все одно намагатиметься тиснути і «обкатати» цю ідею в «нормандському форматі», шукаючи союзників, які будуть підштовхувати Україну до реалізації цього задуму. Але, з моєї точки зору, у такого сценарію немає ніякого потенціалу для реалізації.

За нинішніх умов не може йтися про жоден референдум на Донбасі. Україна не може собі цього дозволити ні політично, ні геополітично, ні військово — ніяк

Чим би був вигідний референдум на Донбасі Кремлю, і чим — небезпечний для України? Коли запитали в джерел, які зробили витік інформації про цю ідею референдуму, вони пояснили, що це не був би «кримський сценарій». Тобто на референдум би виносилося питання не про приєднання Донбасу до Росії, а про його входження в Україну на певних умовах. Це означало де-факто закріплення окупаційного статусу територій під виглядом їх повернення і реінтеграції. А це означало б необхідність внесення змін до Конституції, окремий статус цих територій, масову амністію, створення спільних військових підрозділів, поліції тощо без виведення російських військ і без зачистки території від злочинців.

Крім того, є ризик, пов’язаний із тим, що в Україні є певні політичні сили, які могли б підхопити ідею референдуму — це ті, що виступають за мир будь-якою ціною. Ці політичні сили, звичайно, спробують «прокачувати» українське суспільство — мовляв, дивіться, референдум є класною штукою, яка може вирішити ситуацію, він здатен зняти протиріччя й припинити війну...

Насправді ж це буде капітуляція. Це повинен розуміти кожен український громадянин. Тому що будь-які розмови про подібний референдум за кремлівським сценарієм означатиме повну капітуляцію України.

Віталій Кулик, директор Центру дослідження проблем громадянського суспільства