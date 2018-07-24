Конгрес США рекомендував Пентагону продовжити фінансову допомогу Україні

Рекомендується профінансувати президентський запит, включно з виділенням $250 млн на летальні оборонні озброєння.

Конгрес США рекомендував продовжити в 2019 фінансовому році допомогу Україні.

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Про це йдеться в доповіді про оборонний бюджет на наступний фінансовий рік, який розпочнеться 1 жовтня 2018 року. Проект бюджету погодили обидві палати Конгресу.

«Профінансувати президентський запит, включно з виділенням $250 млн на летальні оборонні озброєння», – йдеться в документі, передає радіо Свобода.

Як повідомляв УНІАН, конгрес продовжив заборону на співпрацю Пентагону з міністерством оборони Росії. Документ, зокрема, рекомендує заборонити фінансування військової співпраці між Москвою і Вашингтоном. Виняток становитимуть певні розпорядження міністра оборони США.

Минулого тижня міністерство оборони США підтвердило рішення про надання Україні $200 млн в рамках програми співробітництва у зміцненні безпеки держави. За даними американського військового відомства, ці кошти мають бути спрямовані «на проведення додаткових тренінгів українських військових, придбання воєнного обладнання та роботу військових радників для посилення оборонних можливостей української армії».

«Таким чином, загальний обсяг американської військової допомоги Україні сягне $1 млрд, якщо рахувати із 2014 року», – повідомили в Пентагоні.