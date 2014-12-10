Депутати обіцяють відправити суддів-зрадників копати окопи в зоні АТО

Про це сказали народний депутат з фракції «Народний фронт», командир батальйону «Дніпро-1» Юрій Береза та народний депутат, активіст Євромайдану Володимир Парасюк на прес-конференції в прес-центрі УНІАН на тему: «Розслідування трагедії під Іловайськом та інших резонансних подій в зоні АТО. Плани та завдання Комітету з питань національної безпеки і оборони».

Говорячи про можливу нову хвилю мобілізацію, Парасюк наголосив, що "була зібрана група народних депутатів, які будуть вручати повістки та запрошувати до служіння (в армії), і я вам хочу сказати, що дуже скоро ви побачите, як перший суддя отримує запрошення, іде захищати нашу землю...".

"Це не будуть вручати ці речі якісь активісти, це будуть вручати народні депутати. У нас парламентсько-президентська форма правління. Ми стали на захист державних інтересів і ми можемо вирішувати, щоби найвищі чини судів ішли захищати нашу землю. Не просто прості хлопці з села", - пояснив Парасюк.

При цьому на запитання, чи не бояться депутати, що серед суддів можуть виявитися зрадники, Береза у свою чергу відзначив, що ні, наголосивши: "Так, вони копатимуть окопи. Зрозумійте, в армії є дуже багато питань, які можна довірити суддям, прокурорам та іншим чиновникам".

Парасюк також додав: "Це не жарти. Це правда. З понеділка ви побачите, що будуть перші напрацювання і ви побачите реакцію тих людей".

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За словами Берези, "мобілізація почнеться з вищих чиновників". Разом з тим говорячи про можливість призову народних депутатів, комбат "Дніпро-1" пожартувавши сказав, що "ми вже так придивляємося у Верховній Раді стосовно формування нового батальйону "Мажор", і ті, хто не будуть виконувати свої службові обов'язки у Верховній Раді, ми сформуємо спочатку батальйон "Мажор"... Є вже багато претендентів, доволі цікавих", але прізвищ він не назвав.

Окрім того, Береза зазначив, що перед тим як проводити нову хвилю мобілізації, спочатку на засіданні Комітету з питань національної безпеки і оборони необхідно заслухати міністра оборони України Степана Полторака та його заступників для того, "щоб зрозуміти, чи розуміють вони навіщо ця хвиля. В мене таке от складається враження, взагалі-то, про дії Міністерства оборони, що вони трошки поки що в своєму такому світі живуть".

Береза зауважив, що спочатку треба мати уявлення про справжній стан речей всіх силових відомств, а потім говорити про мобілізацію.