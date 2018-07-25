Завтра дисциплінарна комісія прокурорів розгляне подання Луценка на звільнення Холодницького

26 липня КДКП визначиться: звільняти Холодницького, винести йому догану, чи відмовити у задоволенні скарги генпрокурора.

Завтра Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів (КДКП) розгляне подання генерального прокурора України Юрія Луценка та директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника на керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.

Про це йдеться у проекті порядку денного завтрашнього засідання КДКП, який розміщений на сайті комісії.

В проекті порядку денного засідання лише одне питання – "розгляд висновку про наявність дисциплінарного проступку прокурора Генеральної прокуратури України за дисциплінарними скаргами генерального прокурора Юрія Луценка та директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника".

Читайте такожДисциплінарна комісія рекомендує покарати Холодницького доганою, але не звільняти - ЗМІ

Разом з тим, громадські організації "Центр протидії корупції" та "Автомайдан" вимагають від КДКП провести відкрите засідання комісії з цього питання.

Вони звернулися з відкритими листами до керівництва Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів із закликом допустити представників ЗМІ та громадськості на засідання комісії 26 липня.

У своєму зверненні активісти звертають увагу, що рішення комісії проводити засідання в закритому режимі порушують Конституцію України та низку інших законів.

“Так, відповідно до Закону України «Про прокуратуру», засідання Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів проводяться відкрито і гласно, крім випадків, установлених законом. Рішення про закриття засідання ухвалюється в кожному конкретному випадку і стосується розголошення таємниці, що охороняється законом. У випадку із засіданням щодо справи Назара Холодницького - вся інформація, яка розглядатиметься на засіданні, є у публічному полі”, - наголошують активісти.

“Закриття засідання від представників ЗМІ та громадськості означатиме грубе порушення законодавства. Ми розуміємо, що якщо це буде зроблено, то виключно, щоб ухвалити потрібне всім політичне рішення про збереження Холодницького на посаді”, - заявив голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

Як повідомляв УНІАН, 30 березня Луценко і Ситник звернулися до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів з поданням про зняття Холодницького з посади керівника САП.

За повідомленням прес-служби Генпрокуратури, дисциплінарні скарги про вчинення Холодницьким дисциплінарних проступків складені за фактами, виявленими під час кримінального провадження, що розслідується НАБУ спільно з ГПУ.

Сам Холодницький заявляв, що провадження проти нього зареєстровано за статтею Кримінального кодексу про розголошення даних досудового розслідування та примушування свідків до надання показань.

4 квітня на своєму офіційному Youtube-каналі НАБУ опублікувало фрагменти розсекречених матеріалів негласних слідчих дій у робочому у кабінеті Холодницького, а саме – дані, добуті за допомогою прослуховуючого пристрою.