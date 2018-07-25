Скасувати амністування та умовне покарання: Луценко хоче посилити відповідальність за смертельні ДТП

Луценко додав, що у водія Кирила Островського, який збив дівчинку в Києві, взяли аналізи сечі на алкоголь і наркоречовини.

Генпрокурор Юрій Луценко пропонує посилити відповідальність за смертельні ДТП - він вважає, що треба припинити практику амністування та ввести для таких злочинів рік в тюрмі як мінімальний термін.

Про це він написав у Facebook. "Статистика по розслідуванню ДТП із смертельними наслідками: за 2017 рік - 1689 обвинувальних актів до суду, за 1 півріччя 2018 - 1031, за 2017 рік засуджено ст. 286 ч.2, 3 - 1324, з них до позбавлення волі - 276, кожна п’ята особа. Аналіз причин показує, що умовні терміни в основному виносяться судом при згоді потерпілої сторони. Для посилення покарання вважаю доцільним ввести для таких злочинів рік в тюрмі як мінімальний термін, без права умовного покарання. Також було б правильно припинити практику амністування за смертельні ДТП", - написав він.

Він також розповів, що справу про київське ДТП, в якій загинула дитина, взяв на особистий контроль.

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"Водія затримано, взяли аналізи сечі на алкоголь і наркоречовини. Для повноти аналізів подали в суд клопотання на примусовий відбір крові та волосся. Прокурори готують звернення до суду про арешт водія без права застави. Харківська обвинувачена - в судовому процесі і під арештом з жовтня минулого року", - написав Луценко.

Як відомо, у центрі Києва, на бульварі Лесі Українки, пізно увечері 24 липня відбулася чергова смертельна ДТП. 23-річний водій елітного позашляховика Hummer збив восьмирічну дитину прямо посеред пішохідного переходу. Він тягнув тіло дівчинки по дорозі 50 метрів, а потім намагався втекти.

Перевірка особистості встановила, що ним виявився колишній боксер, а нині ― підприємець, що займається випічкою низькокалорійних солодощів, Кирило Островський.