Італія не визнає анексію Криму Росією - голова італійського МЗС

Міністр Енцо Моаверо Міланезі наголосив, що Італія дотримується міжнародного права.

Міністр закордонних справ Італії Енцо Моаверо Міланезі наголошує, що його країна не визнає анексію Криму Російською Федерацією.

Як повідомляє італійське видання ANSA, про це глава МЗС Італії сказав, відповідаючи на питання "лівого" депутата Лаури Болдріні.

"Уряд поважає норми міжнародного права", - наголосив Міланезі, говорячи про анексію Криму Росією, щодо якої також через вторгнення на схід України було запроваджено санкції.

Як повідомляв УНІАН, 20 липня віце-прем'єр-міністр і міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні в інтерв'ю американському виданню The Washington Post назвав окупацію Криму Російською Федерацією у 2014 році законною, а Революцію гідності в Україні «псевдореволюцією». Також він виступив за скасування санкцій проти РФ.

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Відомо, що Сальвіні є представником партії "Ліга" (колишня назва "Ліга Півночі"), яку підозрюють у тісних зв'язках з керівною партією Кремля "Єдина Росія", і зокрема, в отриманні фінансування. Водночас Сальвіні заперечує, що його партія фінансується російськими грішми.

Журналісти видання The Washington Post попросили його прокоментувати звинувачення, що його партія "Ліга" (колишня назва "Ліга Півночі") бере кошти від російської керівної партії президента РФ Володимира Путіна "Єдина Росія".

"Це фальшиві новини. Ми судимося з тими, хто повідомляє про це. Це неправда. Ми ніколи не брали жодного євро, жодного рубля або жодного долара", - стверджує Сальвіні.

Водночас щодо існування угоди між партіями "Ліга" та "Єдина Росія" міністр відповів: "Так, це була політична угода, щодо якої відбувалася трансляція у всесвітній мережі. Предметом угоди була співпраця між молодіжними рухами у культурних та економічних питаннях, так само, як і з іншими партіями, такими як "Національний фронт" у Франції та Австрійською партією свободи".

У МЗС України назвали заяви Сальвіні неприпустимими і запросили до міністерства посла Італії в Україні Давіде Ла Чечіліа, який запевнив, що його країна послідовна щодо підтримки територіальної цілісності і суверенітету України.