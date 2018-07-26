Помічник держсекретаря вручив Джемілєву Кримську декларацію США: відкидають спробу Росії анексувати Крим

Сполучені Штати затвердили, що відкидають спробу Росії анексувати Крим і зобов’язуються підтримувати цю політику до відновлення територіальної цілісності України.

Уповноважений Президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв отримав від помічника державного секретаря США щойно оголошену Декларацію політики США щодо Криму.

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Як повідомляється на сторінці уопвноваденого у Facebook, перебуваючи з візитом у Сполучених Штатах Америки, Мустафа Джемілєв зустрівся з Вессом Мітчеллом - помічником держсекретаря Майкла Помпео з питань Європи і Євразії.

Співрозмовники обговорили прийнятий документ у якому наголошується, що: "Сполучені Штати знову підтверджують свою політику щодо відмови визнання вимог Кремля із встановлення суверенітету над територією, захопленою силою всупереч міжнародному праву. Спільно з союзниками, партнерами та міжнародним співтовариством Сполучені Штати відкидають спробу Росії анексувати Крим і зобов’язуються підтримувати цю політику до відновлення територіальної цілісності України".

Мустафа Джемілєв навів пану Мітчеллу "актуальну" інформацію про стан справ із правами людини в окупованому Криму та закликав міжнародну спільноту до більш рішучих дій по відношенню до агресора.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Криму окупанти затримали водія дружини Джемілєва.