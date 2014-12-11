Фракція Порошенка може не підтримати програму Яценюка - джерело

Про це повідомили джерела у "БПП" та у "Народному фронті", передає INSIDER.

"Програма, яку вони дали, пуста. Там одні картинки", - сказало джерело у "БПП".

За його словами, президентська фракція запропонує прийняти у якості програми уряду текст коаліційної угоди.

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У свою чергу у "Народному фронті" підтвердили інформацію про те, що "БПП" може відмовитися від голосування за програму прем’єра Арсенія Яценюка.

Сьогодні засідання Верховної Ради розпочнеться доповіддю Яценюка щодо програми діяльності Кабінету Міністрів України.

Разом із прем’єром доповідати про програму уряду буде голова комітету з питань економічної політики Андрій Іванчук.