Досудове слідство у справі Савченко та Рубана буде закінчено у найближчі 10 днів - Матіос

Військова прокуратура буде підтримувати державне публічне обвинувачення, справа буде спрямована до суду.

У найближчі десять днів буде закінчено досудове слідство у справі народного депутата Надії Савченко та її спільника Володимира Рубана, яких звинувачують у підготовці теракту та спробі повалення державної влади.

Про це у ефірі "Прямого" заявив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

"Процесуально хочу довести, що в найближчі десять днів розслідування справи вказаних осіб підозрюваних – Рубана і нардепа Савченко – буде закінчене, проведені всі необхідні слідчі дії і будуть оголошені надані матеріали, щоб вони ознайомились. Вони ознайомляться – справа буде спрямована до суду, згідно КПК. Військова прокуратура буде підтримувати державне публічне обвинувачення", - розповів Матіос.

За його словами, по закінченні слідства він по закінченні досудового слідства проведе прес-конференцію разом з генеральним прокурором Юрієм Луценком.

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"Ми мали розмову з генеральним прокурором і погодили те, щоб в переддень незалежності, в переддень взагалі знакових для українців речей ми знову і знову сказали, на чому базується публічна позиція держави, яка героя фактично звинувачує чи підозрює в доконаних речах. Тому при закінченні слідства, напевно, буде проведений брифінг і прес-конференція, на якій будуть озвучені ті докази, які здобуті, будуть наглядно показані ті речі, які нам вдалося зробити і які складають основу тих наших переконань, що є всі достатні підстави спрямовувати обвинувальний акт до суду", - зазначив Матіос.

Раніше повідомлялося, що Савченко і керівник Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан, затриманий на лінії розмежування з арсеналом зброї, підозрюються у підготовці терактів та держперевороту. За даними слідства, Савченко і Рубан планували обстріляти будинки в урядовому кварталі Києва та вбити керівництво держави, а вночі захопити будівлю Верховної Ради.

Савченко інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених сімома статтями Кримінального кодексу України. 22 березня Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт. 23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 діб - до 20 травня. 15 травня арешт було продовжено до 13 липня.