Поліція кваліфікувала наїзд вантажівки на авто з одеськими активістами як замах на вбивство

Наразі поліція встановлює обставини події.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом тарану вантажівкою автомобіля, в якому знаходилися одеські активісти Григорій Козьма та Михайло Кузаконь.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Одеської області, провадження відкрито за статтями 15 та 115 Кримінального кодексу України (замах на вбивство).

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Наразі на місці працюють працівники поліції. Встановлюються обставини події.

Як повідомляв УНІАН, Козьма розповів, що сьогодні вранці він заїхав за Кузаконем. Він пояснив, що перед замахом, як тільки під'їхав до будинку Кузаконя, по вулиці проїхав мопед і його водій попередив дітей, які перебували на вузькій вулиці, щоб не грали в даному місці.

Також активіст побачив чоловіка спортивної статури, який розмовляв весь час по телефону і здався йому підозрілим. Пізніше активісти, перебуваючи у своїй машині, побачили, як вантажний автомобіль, набираючи велику швидкість, мчить на їх машину.

«Я ледве встиг вистрибнути, думаючи, що у нього відмовили гальма... Але побачив, як він мчить до мопеду, і зрозумів, що це замах», - розповів активіст.

Він пояснив, що водій вантажівки, набравши швидкість, вистрибнув з кабіни і зник з місця події на мопеді, який чекав його неподалік. Передбачається, що зловмисників було троє.