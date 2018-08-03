"Це дезінформація": Філарет прокоментував заяви про нібито можливе "захоплення храмів" після надання Томосу

Глава УПЦ КП Філарет пояснив, яким чином храми Московського патріархату можуть перейти у підпорядкування УПЦ після Томосу про автокефалію. Він наголосив, що про захоплення храмів силою не йдеться.

Заяви про можливе "захоплення храмів" після надання Томосу про автокефалію української православної церкви є прикладом дезінформації.

Про це заявив глава Української православної церкви Київського патріархату патріарх Філарет у коментарі прес-центру УПЦ КП, передає DW.

"За українськими законами всі храми і майно належать громадам - чи на правах власності, чи на правах користування, чи на правах оренди. Громадам - тобто парафіям, монастирям, духовним навчальним закладам", - пояснив патріарх. "Ніякого насильства після Томосу не буде, а майно належатиме громадам, як і тепер", - наголосив він.

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"За законом, громада розпоряджається своїм майном. І якщо громада вирішила вийти з одного патріархату і увійти до іншого, то майно вона зберігає за собою, бо це її майно, а не патріархату", - пояснив Філарет. Він також додав, що позиція церкви така: коли більше ніж дві третини громади вирішили на загальних зборах, що треба перейти з одного патріархату до іншого, то майно громада має зберігати за собою, а меншість має право збудувати собі інший храм чи обладнати приміщення. "Якщо вирішила проста більшість, не дві третини, тоді потрібно проводити почергове богослужіння, щоб мали право користуватися храмом обидві частини колишньої однієї громади - і більшість, і меншість", - зазначається у коментарі глави УПЦ КП. Філарет також наголосив, що заклики "захоплювати Лавру" - це "провокація, яка грає на користь Кремля".

Раніше Філарет заявив, що після визнання єдиної Української православної церкви (УПЦ) усі будівлі, які зараз займає в Україні Московський патріархат, перейдуть у власність УПЦ.

Як повідомлялося, 27 липня делегація Константинопольського патріархату передала президенту України Петру Порошенку послання Вселенського патріарха Варфоломія, в якому йшлося про те, що кінцева мета Константинопольського патріархату - дарувати українській православній церкві автокефалію. Делегація відвідувала Київ для участі в урочистостях із нагоди святкування 1030-річчя хрещення Київської Русі.