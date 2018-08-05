Суд у справі Манафорта: політтехнолог радив Януковичу активно промотувати політику антисемітизму опозиції

Манафорт радив, щоб Янукович робив проізраїльські заяви, засуджував "Свободу" і антисемітські дії опозиції.

Слідча група спецпрокурора Роберта Мюллера представила понад 300 документів, що розкривають деталі співпраці американського політтехнолога Пола Манафорта з екс-президентом України Віктором Януковичем, Партією регіонів та "Опозиційним блоком".

Про це повідомляє "Російська служба ВВС". Документи, пов'язані зі справою Манафорта, яке розглядається у федеральному окружному суді, і відносяться до різних часових періодів.

Зокрема, після американських виборів 2012 року і подальшої інавгурації і зміни керівників комітетів сенату і палати представників Манафорт написав Януковичу детальну записку з поясненнями, на чому і кому потрібно фокусувати увагу щодо США - в першу чергу, звертати увагу на найнятих у той час взятою під варту Юлією Тимошенко професійних лобістів, які проводили активну роботу з сенаторами і конгресменами щодо введення санкцій проти представників українського уряду.

"Особливу увагу приділено політиці антисемітизму: Манафорт у своїх рекомендаціях Януковичу без сорому зазначає: "Ми активно промотували концепцію антисемітизму як частини політики (української) опозиції. Ми робили це з часів укладення пакту між Об'єднаною Опозицією та ГО "Свобода". Це наша ключова стратегія у Вашингтоні, яка будується на заявах, що з'явилися ще в часи виборів в Тель-Авіві, в тому числі і на тих думках, які доносили єврейські лобісти і представники уряду Ізраїлю у Вашингтоні ключовим представникам конгресу США, які, в свою чергу, є єврейським лобі. У нас також є набір ініціатив, які ми обговорили з важливими членами конгресу - євреями за походженням" (наприклад, Еріком Кантором, лідером номер 2 у палаті представників і євреєм за походженням)", - сказано в повідомленні.

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Важливо, підкреслював Манафорт, щоб президент Янукович робив проізраїльські заяви, засуджував "Свободу" і антисемітські дії опозиції.

Манафорт також зазначав, що українська діаспора налаштована категорично проти Віктора Януковича, її представники виступають з численними ініціативами, активні і здатні зібрати кошти під заходи, спрямовані проти тодішнього президента України.

Політтехнолог зазначає, що посол України в США - це ключова фігура, яка зможе контролювати і нейтралізувати діаспору, і пропонував на цю роль Ганну Герман, у той час - радника президента Януковича. За словами Манафорта, її добре приймали під час її приїзду на щорічний молитовний сніданок у Вашингтоні, до неї непогано ставилися в конгресі і бачили в ній близьку до Януковича людину, яка розуміє суть питань, ключових гравців і здатну вирішувати питання. Важливу роль повинен був зіграти той факт, що вона жінка - політтехнолог вказував, що призначення Герман послом може знизити градус звинувачень жінок на адресу Януковича.

Манафорт також пояснював, як зміниться рольовий малюнок в американському конгресі, відзначаючи основних друзів, потенційних ворогів, нових нейтральних законодавців і їх ставлення до України, ключові питання, які будуть обговорюватися в першу чергу і на які Київ повинен звертати увагу - Росія, ЄС, НАТО, права людини.

Як повідомляв УНІАН, справа Манафорта є частиною розслідування спецпрокурора Департаменту юстиції США Мюллера про можливе втручання Росії у президентські вибори 2016 року, щоб схилити їх результат на користь Трампа.

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Манафорт довгий час працював в Україні, консультуючи Партію регіонів і колишнього президента Віктора Януковича. Він також є колишнім керівником передвиборного штабу Дональда Трампа.

Манафорту пред'явлено звинувачення у відмиванні коштів, які він отримав, працюючи в Україні. Його також звинувачують в тому, що він не зареєстрований як "іноземний агент", хоча займався лобіюванням інтересів в США прокремлівського уряду України часів Януковича.

У звинуваченні Федеральної колегії присяжних, направленому в окружний суд у Вашингтоні, зазначається, що Манафорт і його бізнес-партнер Рік Гейтс отримали десятки мільйонів доларів за співпрацю з оточенням Януковича. Зокрема, між 2006 і 2015 роками вони виступали в якості незареєстрованих агентів уряду України, політичних сил Партії регіонів і «Опозиційного блоку».