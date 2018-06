У МЗС запропонували "втомленим від України" європейським дипломатам з'їздити у Донецький аеропорт

Дипломатам, які "втомилися від України", запропонували з'їздити у Донецький аеропорт.

Про це керівник політичного департаменту МЗС України Олексій Макєєв написав на своїй сторінці в Twitter.

"Ці втомлені європейські дипломати запрошуються провести наступну відпустку в Донецькому аеропорту, де наші хлопці борються за цінності та свободи ЄС", - написав він.

Цей пост став відповіддю на заяву брюссельського кореспондента Радіо Свобода Рікарда Йозвяка про те, що багато дипломатів в Європі кажуть про "втому від України".

"Багато європейських дипломатів скаржаться на "втому від України" зараз, і зверніть увагу, що більш жорсткі формулювання проти Росії нещодавно були пом'якшені", - написав він.

.@RikardJozwiak all those fatigued EU diplomats R invited 2 spend next vacations in Donetsk airport where our boys fight 4 EU values&freedom