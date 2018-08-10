Запізніла й неадекватна: дипломат прокоментував заяву Турчинова про дії Росії в Азовському морі

Раніше укропівці запропонували уряду план протидії агресії РФ, який налічував 11 пунктів.

На п’ятому році війни українська влада не готова реагувати на нові виклики з боку Росії.

Про це сказав голова правління фонду «Майдан закордонних справ», член політради УКРОПу Богдан Яременко, коментуючи заяву секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Турчинова про підготовку нового плацдарму для експансії з боку РФ у Азовському морі.

За словами укропівця, Олександру Турчинову знадобилося п’ять місяців активної блокади Азовського моря, щоб дійти такого висновку. Відповідну заяву керівник РНБО зробив лише 10 серпня. Втім, чимало експертів та політиків, з-поміж яких і представники «Українського об'єднання патріотів», говорили про необхідність негайної протидії Росії в Азовському морі ще навесні.

На переконання Богдана Яременка, українське керівництво робить наголос на приготуваннях Росії до збройного нападу. Однак основна проблема полягає у блокуванні судноплавства та перекритті доступу до українських портів.

«Відсутність політичної волі захищати свою країну, а також некомпетентність – це головні причини, чому українська влада не помічає того, що відбувається. Ці заяви є запізнілими й неадекватними», – підкреслив політик.

Читайте також"Живемо на пороховій бочці": волонтер розповіла про ситуацію біля берегів Маріуполя

Богдан Яременко нагадав, що народні депутати від УКРОПу ще в травні направили прем’єр-міністру Володимиру Гройсману офіційний запит з вимогою негайно відреагувати на блокування українського судноплавства в акваторії Азовського моря.

Укропівці запропонували уряду план протидії агресії РФ, який налічував 11 пунктів. Зокрема, парламентарі закликали Кабінет Міністрів подати на розгляд Президенту пропозицію про розірвання дипломатичних відносин з РФ. Водночас українські дипломати мали б донести до дружніх держав інформацію про агресію Росії в Азовському морі та ініціювати розгляд цього питання на засіданні Ради Безпеки ООН.

Крім того, в УКРОПі наполягають на розірванні усіх українсько-російських угод про співробітництво чи спільне використання Азовського моря та Керченської протоки. Натомість Україна має взяти під охорону свої територіальні води й забезпечити їхнє постійне патрулювання.

Замість відповіді укропівці отримали формальну відписку від уряду, у якій ідеться про те, що низці міністерств і відомств доручено «опрацювати порушені питання».

«Ми маємо справу з тим, що українська влада зайнята зовсім іншими речами, а не захистом України. Тому вона не встигає помічати те, що бачать експерти, опозиційні політичні партії та громадськість», – зауважив Богдан Яременко.

Нагадаємо, 10 серпня Турчинов заявив, що військово-політичне керівництво РФ розглядає Азово-Чорноморський регіон як важливий плацдарм для своєї подальшої експансії.