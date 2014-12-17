Олігархи ніколи вже не матимуть впливу на українську владу – Порошенко

Про це він заявив в опублікованому сьогодні інтерв'ю виданню Gazeta Wyborza.

"Гарантую, що олігархи ніколи вже не будуть мати впливу на українську владу. Я для цього все зроблю",- сказав він.

Порошенко зазначив, що крупні підприємці можуть розраховувати на позитивний інвестиційний клімат в Україні у випадку дотримання ними законодавства.

Читайте такожПорошенко має оптимістичні погляди щодо врегулювання конфлікту на Донбасі"Якщо, однак, хтось буде намагатися вмішуватися до політики, використовувати контакти у владі для самозбагачення, ми продемонструємо рішучість, бо у світі такі дії мають однозначну назву - корупція", - заявив президент.