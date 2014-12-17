Олігархи ніколи вже не матимуть впливу на українську владу – Порошенко
11:37, 17 грудня 2014Політика
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Президент України Петро Порошенко заявляє, що зробить все можливе для того, аби українські олігархи більше не мали впливу на українську владу.
Президент пообіцяв, що олігархи не матимуть впливу на владу в Україні / УНІАН
Про це він заявив в опублікованому сьогодні інтерв'ю виданню Gazeta Wyborza.
"Гарантую, що олігархи ніколи вже не будуть мати впливу на українську владу. Я для цього все зроблю",- сказав він.
Порошенко зазначив, що крупні підприємці можуть розраховувати на позитивний інвестиційний клімат в Україні у випадку дотримання ними законодавства.
Читайте такожПорошенко має оптимістичні погляди щодо врегулювання конфлікту на Донбасі"Якщо, однак, хтось буде намагатися вмішуватися до політики, використовувати контакти у владі для самозбагачення, ми продемонструємо рішучість, бо у світі такі дії мають однозначну назву - корупція", - заявив президент.
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