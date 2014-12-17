Турчинов: Призначення "Кривавого Пастора" секретарем РНБО та обвал рубля - це просто збіг (відео)

Секретар РНБО Олександр Турчинов прокоментував прізвисько "Кривавий Пастор", яке йому дали в соцмережах, повідомляє 112 Україна.

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"Ви знаєте, коли в деяких соціальних мережах пішла інформація, що призначення "Кривавого Пастора" призвело до обвалу рубля, я вважаю, що це просто співпадіння", - заявив Турчинов.