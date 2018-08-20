Острах нових санкцій та ризики для "Мінська": бойовики передумали проводити "вибори" восени – росЗМІ

Так звані «вибори» бойовики планували провести в листопаді, однак реальної підготовки до них в останні місяці не було.

Так звані «вибори» в окупованих районах Донбасу будуть перенесені з осені на невизначений термін – таке рішення узгоджене з Москвою, і найближчим часом буде оголошено офіційно.

Про це повідомляє російське видання РБК з посиланням на близьке до Кремля джерело і троє співрозмовників з «ДНР» і «ЛНР».

Читайте такожПродовження дії закону про особливий порядок самоврядування ОРЛДО залежатиме від іноземних партнерів - Парубій

Зазначається, що серед названих причин перенесення "виборів" – відсутність прямої необхідності в переобранні «депутатів» і «керівників» в ОРДЛО, ризики для мінських переговорів і перспективи нових санкцій. Крім цього, в Донецьк нібито приїжджали російські соціологи, які з'ясували, що настрої місцевих жителів є "дуже несприятливими для нинішньої команди".

Джерела підкреслили, що реальної підготовки до «виборів» в останні місяці не було. За їхніми словами, на цей процес не було виділено фінансування, не було і прямих вказівок по проведенню з Москви.

Про те, що в окупованих районах Донбасу восени пройдуть вибори «парламенту» і «глав республік», на початку року заявили представники бойовиків в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Денис Пушилин і Владислав Дейнего. Так звані «вибори» планували провести в листопаді.