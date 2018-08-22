"Стримати агресію": в НАТО відповіли Путіну на слова про дії біля кордонів РФ і згадали Україну

НАТО розвернуло військовий контингент в кількості 4 тис. людей у східній частині альянсу, щоб стримувати можливу агресію.

У НАТО відповіли на заяву Путіна, який звернув увагу на дії альянсу біля кордонів Росії. Про це повідомляє Reuters з посиланням на офіційного представника НАТО Оану Лунгеску.

Виступаючи на прес-конференції за підсумками переговорів з президентом Фінляндії, Путін заявив, що НАТО збільшує кількість техніки та особового складу поблизу кордонів Росії.

Читайте такожВолкер: єдиної Європи не буде без народів України і Росії

За його словами, Росія готова обговорювати польоти бойових літаків з альянсом, в той час як той відповідає відмовою.

Лунгеску, у свою чергу, назвала дії НАТО у Східній Європі «оборонними, пропорційними та відповідними міжнародними зобов'язаннями» альянсу.

«НАТО розвернуло військовий контингент в кількості 4 тис. людей у східній частині альянсу, щоб стримувати можливу агресію. Цей військовий контингент не може зрівнятися з силами, розгорнутими Росією. Навпаки, у Росії є війська в Україні, Грузії та Молдові проти волі їхніх урядів», - зазначила вона.

Це також суперечило твердженню Путіна про те, що західний військовий альянс відмовляється обговорювати правила військових польотів з Росією, заявляючи, що авіація є проблемою на різних спільних військових форумах.

«Що стосується авіації, ми обговорили безпеку Балтійського моря в Раді Росія-НАТО», - сказала вона.