Порошенко жорстко відповів на російські умови щодо миру в Україні

Він наголошує на неприйнятності нав'язування Україні «російських кабальних умов».

Президент Петро Порошенко наголошує, що «ключ від миру» в Україні - у Кремлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав, виступаючи на Міжнародному волонтерському та ветеранському форумі «Там, де ми, - там Україна».

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«Ключ від миру знаходиться не в Києві, не у Вашингтоні і не в Брюсселі. Ключ від миру знаходиться в Кремлі. І якщо хтось буде нав'язувати нам російські кабальні умови, я хочу наголосити, що не лише для президента, а і для всієї української нації цей шлях категорично неприйнятний», - зазначив Порошенко.

Він навів приклад Абхазії та Південної Осетії, а також інших окупованих земель. «Подивіться, як там живуть люди. І це те, що пропонує Росія жителям окупованих земель», - додав президент і підкреслив, що українці ніколи цього не приймуть.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко вражений тим, як багато «адвокатів» у президента Російської Федерації Володимира Путіна в українському політикумі.

«Кремль нав'язує нам інформаційну війну, яка має на меті поневолити наш розум. Коли з хворої голови на здорову валить Путін, це ще можна зрозуміти. Але мене, як президента, шокує інше: як же до біса в нього адвокатів у нашому політикумі, як вони намагаються зняти з нього відповідальність за війну і перекласти цю відповідальність на Україну», - наголосив він.