Президент Польщі привітав українців з Днем Незалежності

Президент Польщі Анджей Дуда також висловив сподівання на досягнення позитивних результатів в діалозі щодо трагічних сторінок спільної історії.

Президент Республіки Польщі Анджей Дуда привітав президента Петра Порошенка та українців із 27-ю річницею Незалежності.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі президента України.

«Хочу запевнити Вас у повазі до Українського Народу, який наполегливо будує незалежну державу та готовий на найбільші жертви перед лицем порушення міжнародного права та збройної агресії з боку сусіда. Хочу наголосити на незмінній підтримці Республікою Польща суверенності та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Виразом цього є ініціативи, прийняті в цій сфері на форумі Ради безпеки ООН, ОБСЄ, Європейського Союзу та НАТО», - зазначається у вітанні.

Президент Польщі відзначив європейські та євроатлантичні прагнення України.

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«Декларую подальшу діяльність Польщі на благо зміцнення відносин України з ЄС і НАТО, а також підтримку в реалізації амбітних внутрішніх реформ, що наблизять Україну до стандартів, прийнятих в цих організаціях. В інтересах Польщі та Європи є Україна як сучасна держава, з добре функціонуючою економікою, що забезпечує високий рівень життя своїм громадянам», - наголошено у вітанні.

Дуда переконаний, що подальшому зближенню суспільств Польщі та України служать партнерські контакти між державними установами, систематично зростаючий товарооборот, а також динамічний розвиток міжлюдських контактів.

«Маю надію на досягнення позитивних результатів також в діалозі щодо трагічних сторінок нашої спільної історії. Я переконаний, що стратегічне партнерство Польщі і України повинно будуватися на фундаменті правди про минуле та в дусі сповідуваних обома народами християнських цінностей», - зауважив президент Польщі.

Дуда побажав благополуччя українцям.