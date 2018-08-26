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Порошенко пояснив, для чого на Донбас "з усього світу" прилетіли 80 українських дипломатів

16:17, 26 серпня 2018
Політика
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Петро Порошенко / REUTERS

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Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час свого візиту до Авдіївки заявив президент України Петро Порошенко.

«Сьогодні ще є дуже важлива подія, яка відбувається у актовій залі Авдіївського коксохіму. Сюди, в Авдіївку, на Донбас, а потім ближче до лінії зіткнення, за моїм дорученням приїхали всі українські посли, всі представники України з усього світу для того, щоб на власні очі побачити, чого зараз потребує сьогодні Донбас. Відповідь дуже проста. Перше і найголовніше – Донбас потребує миру. І саме тому чітко скоординовані зусилля українського президента, уряду, українських ЗСУ… Українські посли будуть займатись декількома дуже важливими речами, зокрема, мобілізацією коштів світу при відновленні інфраструктури Донбасу», - заявив президент.

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Теги: #Донбас#дипломати#Петро Порошенко