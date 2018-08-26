Порошенко пояснив, для чого на Донбас "з усього світу" прилетіли 80 українських дипломатів

За словами президента, українські посли будуть займатись декількома дуже важливими речами, зокрема, мобілізацією коштів світу при відновленні інфраструктури Донбасу

Українські посли займатимуться мобілізацією коштів світу при відновленні інфраструктури Донбасу.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час свого візиту до Авдіївки заявив президент України Петро Порошенко.

«Сьогодні ще є дуже важлива подія, яка відбувається у актовій залі Авдіївського коксохіму. Сюди, в Авдіївку, на Донбас, а потім ближче до лінії зіткнення, за моїм дорученням приїхали всі українські посли, всі представники України з усього світу для того, щоб на власні очі побачити, чого зараз потребує сьогодні Донбас. Відповідь дуже проста. Перше і найголовніше – Донбас потребує миру. І саме тому чітко скоординовані зусилля українського президента, уряду, українських ЗСУ… Українські посли будуть займатись декількома дуже важливими речами, зокрема, мобілізацією коштів світу при відновленні інфраструктури Донбасу», - заявив президент.