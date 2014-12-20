Порошенко обіцяє не економити на обороні: ми не маємо права

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на засіданні Ради національної безпеки та оборони України.

«Є одна стаття видатків, на якій ми просто не маємо права економити. Ми впевнені, що перший пріоритет існування нашої держави - це є оборона, захист суверенітету та територіальної цілісності. В повній мірі це стосується і видатків на оборону», - сказав глава держави.

Читайте такожУ першому кварталі 2015 року почнеться часткова мобілізація, призваних раніше звільнять у запасЗа його словами, на сьогодні зміцнення обороноздатності нашої держави є предметом загальнонаціонального консенсусу.

Також він розповів, що витрати на бойові дії на сході складають близько 100 мільйонів гривень у день.