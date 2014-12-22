Депутати можуть залишитися без зимових канікул

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час Погоджувальної ради парламенту.

“Я думаю, що буде цілком доцільно, якщо (день) завершення поточної сесії буде днем початку наступної сесії”, - наголосив спікер і додав, що не можна втрачати жодного дня для вирішення важливих питань.

Пізніше на брифінгу після Погоджувальної ради, Гройсман підкреслив, що про жодні канікули не може йтися.

“Я дав доручення Регламентному комітету підготувати цю постанову. Ми будемо працювати увесь січень місяць, в комітетах напрацьовувати закони”, - сказав голова ВР.

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Раніше повідомлялось, що на цьому тижні Рада має скасувати позаблоковий статус України.

Крім того, завтра, 23 грудня, Верховна Рада має розглянути для включення до порядку денного сесії представлення проекту закону про державний бюджет України на 2015 рік