Савченко: Російські журналісти загинули від мінометного вогню "своїх же сепаратистів"

Про це Савченко сказала в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН з московського СІЗО.

"Російські журналісти загинули від розриву мінометної міни. В тому бою мінометів з боку Збройних сил України не було. І мінометний вогонь я не наводила, тим більше - по людям без зброї", - сказала Савченко.

Читайте такожНадія Савченко: Я не наводила мінометний вогонь, тим більше – по людях без зброї"Журналісти потрапили під вогонь своїх же сепаратистів. Тільки не з батальйону «Зоря», а «махновців» (як їх називають самі «ополченці» з «Зорі»). Це мені сказали «ополченці», коли я ще була у полоні в Луганську", - підкреслила вона.

Повний текст інтерв'ю розміщено на сайті УНІАН.

Довідка УНІАН. Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі, а потім її перевезли в Росію. Як стверджує російське слідство, під час військових дій в районі Луганська в червні Савченко вступила до батальйону «Айдар», дізнавшись координати розташування групи російських співробітників ВГТРК та інших цивільних осіб під Луганськом, вона нібито передала ці координати бойовикам, а потім саме за цими координатами було здійснено мінометний постріл, в результаті якого загинули співробітники ВГТРК Ігор Корнелюк і Антон Волошин. Також у Росії льотчицю звинуватили в незаконному перетинанні кордону.

26 жовтня на позачергових парламентських виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина».

27 жовтня Басманний суд Москви за клопотанням слідства продовжив термін тримання Савченко під вартою до 13 лютого 2015 року.

Захист Савченко звернувся до Слідчого комітету Росії з проханням про припинення кримінальної справи, виходячи з її статусу військовополоненої.

15 грудня Савченко, яка утримується в московському СІЗО, оголосила голодування.

17 грудня на прес-конференції в Москві адвокат Марк Фейгін заявив, що дані білінгу мобільного телефону Савченко доводять її алібі і непричетність до загибелі російських журналістів під Луганськом.

22 грудня, Московський міський суд відхилив апеляційну скаргу захисту української льотчиці Савченко, визнавши законним рішення Басманного суду Москви про продовження її арешту до 13 лютого 2015 року.