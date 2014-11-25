Льотчиці Савченко видали посвідчення нардепа (фото)

Українській льотчиці Надії Савченко, яку утримують у Москві, видали посвідчення народного депутата.

Про це в своєму Twitter повідомив її адвокат Марк Фейгін.

Довідка УНІАН. Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі, а потім її переправили до Росії. Там льотчицю звинуватили у причетності до загибелі російських журналістів під Луганськом. Із середини липня вона знаходилася під арештом у СІЗО у Воронежі.

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26 жовтня на позачергових парламентських виборах Савченко була обрана народним депутатом за списками партії «Батьківщина».

27 жовтня Басманний суд Москви за клопотанням слідства подовжив строк тримання Савченко під вартою до 13 лютого 2015 року.