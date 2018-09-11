Луценко: від "Київстару" потрібна лише дата, коли Седлецька приходила в будівлю НАБУ (документ)

Юрій Луценко пообіцяв, що щойно отримає відповіді від "Київстару", буде готовий надати всю інформацію самим журналістам або їхнім адвокатам.

Генпрокурор Юрій Луценко пояснив, які дані запросило його відомство у оператора «Київстар» щодо журналістів - фігурантів справи про можливе розголошення даних досудового слідства директором НАБУ Артемом Ситником.

Про це Луценко заявив в інтерв'ю виданню Цензор.Нет.

«Я показую вам офіційний документ – слідчі хочуть отримати тільки дату, коли ці журналісти (протягом 17 місяців) були конкретно в "соті" мобільної вишки на території НАБУ», – заявив генпрокурор.

«Тут все просто: якщо три згадані особи були в цій "соті", наприклад, 28 травня 2017 року, і в цей же час там були панове Ситник і Углава, то зрозуміло, що саме в цей час у них, швидше за все, і відбувалося спілкування. Таким чином, отримуємо місяць травень і можемо робити кваліфікацію», – пояснив Луценко.

Він пообіцяв, що щойно отримає відповіді від "Київстару", буде готовий надати всю інформацію самим журналістам або їхнім адвокатам. «Щоб вони переконалися, що ми отримали відповідь тільки про час їхнього перебування в конкретній "соті"», – додав генпрокурор.

Як повідомляв УНІАН, Печерський райсуд Києва дозволив Генеральній прокуратурі України доступ до СМС- та ММС-повідомлень, вхідних\вихідних з'єднань і геолокації мобільного телефона головного редактора програми розслідувань «Схеми» (проект Радіо Свобода) Наталії Седлецької за період з 19 липня 2016 року по 16 листопада 2017 року. Доступ було надано у зв'язку з розслідуванням справи про можливе розголошення державної таємниці - даних досудового слідства директором Національного антикорупційного бюро України Артемом Ситником.

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У грудні 2017 року Седлецьку викликали на багатогодинний допит до Генпрокуратури у справі стосовно керівника НАБУ. На допиті вона послалася на пряму норму Кримінального процесуального кодексу, згідно з якою журналістів не можуть допитувати як свідків про відомості, які містять конфіденційну інформацію професійного характеру, надану за умови нерозголошення авторства або джерела інформації.

5 вересня 2018 року журналістка видання «Новое время» Христина Бердинських написала на своїй сторінці у Facebook: «Щойно дізналася, що на мене також є ухвала суду, яка дозволяє ГПУ перевірити мій телефон за 1,5 року».

За її словами, рішення суду щодо інформації з її телефону - аналогічне тому, яке є стосовно Седлецької.