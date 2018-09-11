НАЗК знайшло в Денісової десятки незадекларованих мільйонів

Раніше НАЗК повідомляло, що під час повної перевірки звітів про доходи Денісової за 2015, 2016 та 2017 роки виявили порушення, але не уточнювало, які.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, будучи народним депутатом, у декларації за 2015 рік не задекларувала 23 840 268 гривень доходу від фінансової компанії.

Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції, пише "Українська правда".

Крім того, вона недостовірно вказала тоді розмір своїх внесків до статутних капіталів чотирьох товариств, який відрізняється від реального на суму 5 454 248 гривень.

"Інформація щодо внесків так само недостовірно відображена в деклараціях посадовця за 2016 та 2017 рік", – уточнює агентство.

Раніше НАЗК повідомляло, що під час повної перевірки звітів про доходи Денісової за 2015, 2016 та 2017 роки виявили порушення, але не уточнювало, які.

Агентство зазначає, що загалом на останньому засіданні вирішило спрямувати до правоохоронних органів 13 висновків стосовно 9-ти посадових осіб щодо виявлення ознак кримінальних правопорушень, пов’язаних з корупцією. Це рекордна кількість.

Так, депутат Київської міськради Максим Конобас вказав у декларації за 2016 рік, що йому не відома вартість квартири площею 124, 6 кв.м в Києві, придбаної ним у 2007 році за договором інвестування. В рамках перевірки було встановлено, що депутат знає про вартість квартири на дату набуття її у власність.

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Крім того, Конобас задекларував дохід у сумі 1 200 374 гривні від відчуження своїх корпоративних прав у двох товариствах. Однак надані депутатом документи та інформація з держреєстрів не підтверджують, що відчуження відбулося саме шляхом продажу та за суму, вказану в декларації, що свідчить про ознаки незаконного збагачення.

Висновки НАЗК спрямувало до Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

Висновки щодо директора КП "Львівтеплоенерго" Степана Пакіжа й заступника начальника відділу обліку платежів Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності ДФС у Києві Юлії Зінченко спрямовано до Національної поліції.

Ще п’ять посадовців, які звільнилися з посад інспекторів Управління

патрульної поліції у Харкові, такі і не подали декларації при звільненні. Висновки щодо Богдана Гордієнка, Марини Капустян, Тамари Рибалової, Сергія Самойлова й Ігоря Собка спрямували до прокуратури.