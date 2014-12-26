Портнов вдев'яте виграв суд у Генеральної прокуратури

Крім того, суд зобов'язав Генеральну прокуратуру України в десятиденний термін спростувати в засобах масової інформації раніше поширений наклеп про нібито участь Андрія Портнова в легалізації грошових коштів, про це повідомив адвокат Портнова Станіслав Нікітін, повідомляють Українські новини.

Адвокат також констатував, що суд стягнув з Генеральної прокуратури судові витрати і що це вже дев'ятий з дев'яти судових процесів, програний Генеральною прокуратурою Андрію Портнову, три з яких прокуратура програла в апеляційних судах і шість у перших інстанціях.

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Станіслав Нікітін також повідомив, що представники прокуратури не надали взагалі жодного документа на підтвердження своїх висловлювань на адресу Портнова і близько шести місяців затягували судовий процес. Адвокат заявив, що органи прокуратури не виконали ще жодного рішення суду за позовами Портнова за весь період судових розглядів.