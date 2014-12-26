Портнов вдев'яте виграв суд у Генеральної прокуратури
У четвер, 25 грудня 2014 року апеляційний суд Києва відхилив апеляційну скаргу Генеральної прокуратури України і залишив у силі рішення Печерського районного суду Києва, який раніше задовольнив позов керівника інституту правових реформ Андрія Портнова проти Генеральної прокуратури України про захист честі та ділової репутації.
Крім того, суд зобов'язав Генеральну прокуратуру України в десятиденний термін спростувати в засобах масової інформації раніше поширений наклеп про нібито участь Андрія Портнова в легалізації грошових коштів, про це повідомив адвокат Портнова Станіслав Нікітін, повідомляють Українські новини.
Адвокат також констатував, що суд стягнув з Генеральної прокуратури судові витрати і що це вже дев'ятий з дев'яти судових процесів, програний Генеральною прокуратурою Андрію Портнову, три з яких прокуратура програла в апеляційних судах і шість у перших інстанціях.
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Станіслав Нікітін також повідомив, що представники прокуратури не надали взагалі жодного документа на підтвердження своїх висловлювань на адресу Портнова і близько шести місяців затягували судовий процес. Адвокат заявив, що органи прокуратури не виконали ще жодного рішення суду за позовами Портнова за весь період судових розглядів.