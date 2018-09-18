Рада сьогодні розгляне збільшення штрафів за ігнорування ременів безпеки в автомобілях

Також парламент розгляне ряд законопроектів, які стосуються діяльності ЗМІ.

Верховна Рада сьогодні планує розглянути законопроект щодо збільшення штрафів за некористування ременями безпеки та мотошоломами під час керування транспортними засобами.

Читайте такожСклад ЦВК має бути оновлений 20 вересня - Парубій

Як передає кореспондент УНІАН, також парламент розгляне ряд законопроектів, які стосуються діяльності ЗМІ.

Крім того, у другому читанні планується розгляд змін до законодавства щодо посилення соціального захисту окремих категорій осіб із числа жертв нацистських переслідувань та політичних репресій.

Також депутати розглянуть низку законопроектів щодо соціального та правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей.

Разом з тим планується розгляд ряду постанов стосовно перейменування населених пунктів та змін адміністративно-територіальних меж населених пунктів.