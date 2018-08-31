Угорщина змінює назву свого уповноваженого "по Закарпаттю" - Клімкін

Він зазначає, що стосовно усіх інших питань з Угорщиною продовжується конструктивна співпраця.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що Угорщина змінює назву свого уповноваженого "по Закарпаттю".

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

"Почав ранок з розмови з своїм угорським колегою Петером Сіярто. Угорці нас добре почули і змінюють назву свого уповноваженого "по Закарпаттю". А щодо усіх інших питань - продовжуємо конструктивно працювати далі", - йдеться у дописі.

Почав ранок з розмови з своїм 🇭🇺 колегою Петером Сіярто. Угорці нас добре почули і змінюють назву свого уповноваженого "по Закарпаттю". А щодо усіх інших питань - продовжуємо конструктивно працювати далі. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 31 августа 2018 г.

Як повідомляв УНІАН, МЗС України висловило рішучий протест Угорщині у зв'язку з недружніми кроками Будапешту щодо України. Зокрема, до МЗС було викликано тимчасового повіреного у справах Угорщини в Україні Ласло Папа. Українські дипломати закликали угорську сторону припинити дії, які негативно впливають на двосторонні відносини. Зокрема, наголошено на неприйнятності останніх заяв прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо євроінтеграційних та євроатлантичних прагнень України, які суттєво дисонують з політикою Європейського Союзу та значною мірою відображають підходи країни-агресора. Нещодавно угорський прем'єр Орбан заявив, що не вірить в реалістичність устремлінь українців приєднатися до Європейського Союзу та Організації Північноатлантичного договору.

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Угорському дипломату було вручено ноту з вимогою надання офіційних роз'яснень у зв'язку із рішенням уряду Угорщини створити посаду уповноваженого по Закарпаттю.

1 серпня речник МЗС України Мар'яна Беца заявила, що Угорщина не інформувала Україну про намір створити посаду уповноваженого міністра, відповідального за розвиток Закарпатської області та програми розвитку дитячих садків Карпатського басейну.

Вона також наголосила, що сам факт створення таких посад є прямим втручанням у внутрішні справи Української держави, тому що до сфери такого уповноваженого віднесена частина суверенної території України.

Беца поінформувала, що після виклику до МЗС тимчасового повіреного у справах Угорщини в Україні угорська сторона до цього часу не дала своєї офіційної відповіді з цього питання.