Україна може заборонити в’їзд уповноваженому Будапешта по Закарпаттю – МЗС

Наразі український уряд чекає офіційних пояснень від угорських партнерів.

Якщо Угорщина не надасть необхідних роз'яснень стосовно нової посади уповноваженого міністра по Закарпаттю, Україна готова реагувати жорстко, у тому числі – заборонити в'їзд посадовцю.

Про це заявив заступник голови МЗС України Василь Боднар у коментарі "Європейській правді", йдеться у статті "Уповноважений на конфлікт: Будапешт дав старт новому загостренню з Україною".

Як повідомив дипломат, наразі український уряд чекає офіційних пояснень від угорських партнерів, та поки що Будапешт мовчить.

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"Якщо не буде реакції, на яку ми розраховуємо, якщо не буде вичерпного роз’яснення та зміни назви (посади. – Ред.) – Україна змушена буде реагувати жорстко, не виключаючи ймовірності заборони в’їзду. Хоча, звісно ж, ми цього не хотіли би", - зауважив Боднар.

Боднар наголосив, що Україна вважає втручання сусідньої держави у внутрішні справи неприйнятними та буде вживати всі можливі заходи дипломатичного впливу.

"Ми це розглядаємо як ще один крок у низці деструктивних, провокаційних дій з боку Угорщини, які ми спостерігаємо останнім часом, попри нещодавній прогрес у переговорах (щодо освітньої реформи. – Ред.)", – додав Василь Боднар.

Як повідомлялося, МЗС України вимагає пояснень від Будапешта у зв'язку з його рішенням створити посаду урядового уповноваженого, відповідального за розвиток Закарпатської області.

У дипвідомстві повідомили, що вручили ноту протесту керівникові угорської дипмісії, оскільки "до компетенції уповноваженого віднесено частину суверенної території України".