Клімкін відреагував на інформацію про видачу українцям угорських паспортів

Клімкін у Нью-Йорку обговорить з главою МЗС Угорщини повідомлення про видачу паспортів українцям на Закарпатті.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін обговорить з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто інформацію про видачу угорських паспортів українцям на Закарпатті.

Про це глава української дипломатії повідомив у мікроблозі Twitter.

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За словами Клімкіна, він на чолі української делегації братиме участь у сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

"У Нью-Йорку на ГА ООН буду зустрічатись з угорським міністром", - зазначив глава МЗС.

"Крім усього іншого, якщо відео про видачу українцям у Береговому угорських паспортів не фейк, думаю, йому доведеться відправитись видавати угорські паспорти до Будапешта. І ніяк не українським громадянам. Там зручніше", - додав Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, у мережі з'явилося відео, на якому українцям роздають паспорти Угорщини з проханням не повідомляти про це владі.

"Присягаю, що вважаю Угорщину своєю батьківщиною. Буду вірним громадянином, захищатиму і служитиму Угорщині. Хай допоможе мені Бог", - повторюють текст присяги нібито українці на тлі угорського прапора.

Потім вони отримують інструкції від угорських дипломатів: "Приховуйте від державних структур України факт отримання угорського громадянства".

Після цієї процедури, як можна побачити на відео, нібито українців пригощають келихом шампанського на честь отримання угорського громадянства.

Раніше угорському дипломату було вручено ноту з вимогою надання офіційних роз'яснень у зв'язку із рішенням уряду Угорщини створити посаду уповноваженого по Закарпаттю. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін 31 серпня заявив, що Угорщина змінює назву свого уповноваженого "по Закарпаттю".