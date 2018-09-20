Відключення аналогового телебачення в Україні є політичним рішенням - Сюмар

Голова парламентського комітету з питань свободи слова та інформаційної політики закликала виправляти помилки, які були допущені під час переходу на цифрове мовлення в Україні.

Відключення аналогового телебачення в Україні є політичним рішенням. Про це заявила голова парламентського комітету з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар під час засідання цього комітету.

"Аби Україна виконувала свої міжнародні зобов'язання, потрібно переходити на цифрове мовлення. Але робити це так, аби українці лишалися з українським телебаченням. Це треба робити грамотно і правильно", - заявила вона.

При цьому Сюмар закликала присутніх на засіданні комітету визнати, що перехід до цифрового мовлення в Україні відбувся "неправильно і неграмотно".

"Ніхто не підрахував, чи є ті тюнеру у всіх, чи є покриття. Але давайте зараз виправляти помилки, якщо в нас є ще півтора роки", - наголосила Сюмар.

Також голова комітету наголосила, що існують ризики через монопольне становище компанії "Зеонбуд" на ринку цифрового телевізійного сигналу, і запропонувала розглянути питання побудови державного мультиплекс цифрового телебачення.

"Я не знаю, що буде дешевшим для держави Україна - побудувати один мультиплекс державний, щоб мати певну хоча б альтернативу і розбавити цю монополію, чи утримувати за свої кошти дотації на утримування стовпів РРТ", - заявила Сюмар.

Також вона звернулася до Мінсоцполітики з проханням порахувати майбутні дотації для закупівлі тюнерів для малозабезпечених українців.

"Повернення до аналогу не буде, але мусимо зробити все, щоб були зрозумілі, прозорі правила гри на телевізійному ринку, і щоб ми українським телебаченням забезпечили українського глядача, а не електорат, як багато хто зараз намагається зробити. Тому відповідні рішення ми упакуємо в рішення комітету. Ми відпрацюємо відповідні рекомендації, направимо їх органам влади і, повірте, останній рік своєї депутатської каденції я точно витрачу на те, щоб кожен місяць смикати ці органи влади з питаннями про те, що вони зробили, щоб цю проблему вирішити. Бо ми "ведемося" на скандали, але не бачимо основи основ - що ми державу можемо втратити лише тому, що ми заграємося у політичні ігри. Це те питання, яке про державність, і я закликаю всіх, хто дотичний до цього, по-державницьки мислити", - заявила Сюмар.