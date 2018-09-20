"Кабель не проклали, а воду в акваріумі замінили": Омелян зібрався на прийом до Холодницького

За словами Омеляна, НАБУ веде боротьбу з корупцією в інфраструктурній галузі тільки зі «стрілочниками», а не з організаторами схем.

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян записався на прийом до голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького з метою надати всі відомі факти зловживань в «Укрзалізниці», на які досі немає реакції Національного антикорупційного бюро.

Про це міністр повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Оскільки в САП сьогодні день відкритих дверей, кабель не проклали, а воду в акваріумі замінили, офіційно записався на прийом до пана Холодницького на 17:00. Передам всі відомі мені факти зловживань, на які досі немає реакції НАБУ.

Планую також висловити своє бачення, як фабрикувалася моя справа і для чого це було потрібно. Тому що ці історії «Рафік ні в чому не винен, це не ми, а САП» відверто набридли!

О 18:00 продовжу вчорашній допит у НАБУ. Графік міністра стає дедалі веселішим», - написав він.

Омелян зазначив, що НАБУ веде боротьбу з корупцією в інфраструктурній галузі тільки з дрібними корупціонерами.

«НАБУ запевняє: боротьба з корупцією в інфраструктурній галузі нещадна, а результати вражаючі. Я так не вважаю, тому що навіть в "Укрзалізниці" полюють винятково на «стрілочників», які, в кращому разі, просто виконують команди зверху і не є організаторами, справжніми бенефіціарами таких «процесів», - написав він.

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За словами міністра, під час останньої зустрічі з Моніторинговою групою спільно з детективами НАБУ він був щиро здивований ніжному спілкуванню останніх зі співробітниками «Укрзалізниці» із закупівель.

«Так, на УЗ середнє завищення ціни закупівель 30-40%. Ой, як незручно. Ай-яй-яй, а хто ж це робить, цікаво?..». Я вже не кажу про пастирські зустрічі керівника НАБУ з Номінаційним комітетом і Наглядовою радою УЗ, коли навіть іноземці не розуміють, для чого вони проводяться", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Солом'янський районний суд міста Києва за клопотанням Спеціалізованої антикорупційної прокуратури наклав арешт на майно підозрюваного в незаконному збагаченні міністра інфраструктури України Володимира Омеляна.

13 вересня співробітники Національного антикорупційного бюро України вручили Омеляну підозру в незаконному збагаченні, використанні або придбанні машини для брата і недекларуванні проживання в будинку упродовж двох тижнів у 2016 році.

За даними НАБУ, Омелян з 2000 року дотепер перебуває на державній службі, і в період з 1 січня 2000 року до 26 квітня 2018 року одержав 2,17 млн грн офіційного доходу, тоді як витрати його становили тільки за період з 2008 року до 26 квітня 2015 року щонайменше 3,45 млн грн.

Також в НАБУ стверджують, що в 2015 році, перебуваючи на посаді заступника міністра інфраструктури України, чиновник придбав у власність активи, законність підстав отримання яких не підтверджена доказами і вартість яких значно перевищує його законні доходи.

Омелян порівняв кримінальне провадження, відкрите стосовно нього за підозрою в незаконному збагаченні, з боротьбою "з бабками в підземних переходах" і заявив, що вимагатиме притягнення до відповідальності слідчих НАБУ.

14 вересня Солом'янський районний суд м.Києва обрав Омеляну запобіжний захід у вигляді особистої поруки.

Згідно з рішенням, поручителями виступили міністр молоді та спорту Ігор Жданов та народний депутат України (фракція "Народний фронт") Федір Бендюженко.

На Омеляна також накладено низку процесуальних обов'язків: прибуття на першу вимогу до детективів НАБУ; повідомлення детективам про зміну свого місця проживання або роботи; утримання від спілкування зі свідками. При цьому міністру необхідно було здати на зберігання паспорти, зокрема, закордонний.