Заборона на розміщення іноземних баз в Україні не завадить перебуванню окремих підрозділів НАТО - Фріз

Фріз також розповіла, що кардинально відрізняє НАТО від Російської Федерації, яка розміщує саме свої військові бази на території інших країн та окупованих нею територіях.

Під час обговорення президентського законопроекту про зміни до Конституції щодо закріплення вступу до НАТО та ЄС, а також встановлення заборони на розміщення в Україні іноземних баз лунали застереження, що останній крок нібито унеможливить розміщення військ НАТО в Україні у разі її вступу до цієї організації.

Про це написала на своїй сторінці у Facebook Ірина Фріз, народний депутат України, голова постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО та член Комітету із нацбезпеки.

"Перш за все, хочу звернути увагу всіх, хто критикує виключення з Конституції 14 статті перехідних положень, уважно прочитати статтю 85 п.23 та статтю 92 пп.2 щодо допуску підрозділів збройних сил інших держав на територію України", - повідомила вона.

Ірина Фріз прояснила ситуацію.

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"Не існує баз НАТО, як і військ НАТО. НАТО складається з підрозділів національних контингентів країн-членів, що дислокуються у місцях постійної дислокації або на території військових частин інших країн-членів у разі проведення спільних навчань або офіційного запрошення, як у випадку країн Балтії, де підрозділи деяких країн Альянсу посилюють національні угруповання для захисту від російської агресії", - зазначила нардеп.

Вона додала, що це кардинально відрізняє НАТО від Російської Федерації, що розміщує саме свої військові бази на території інших країн та окупованих нею територіях.

"Таким чином заборона на розміщення іноземних баз на території України не завадить перебуванню окремих підрозділів країн-членів НАТО, оскільки в такому випадку діятиме процедура, що зараз застосовується у випадках проведення багатонаціональних навчань: подання до Верховної Ради переліку підрозділів іноземних країн з визначенням терміну перебування та надання відповідного дозволу парламентом", - пояснила Фріз.

Фріз стверджує, що жодних обмежень щодо перебування підрозділів країн НАТО в Україні запропоновані президентом зміни не створюють.

"Положення про заборону розміщення іноземних військових баз є в законодавстві деяких держав НАТО, зокрема Норвегії. Це не заважає в останньому випадку розміщенню військово-повітряної компоненти США в країні", - підсумувала вона.