МВФ не надав жодної офіційної вимоги до бюджету - Луценко

Про це заявив голова фракції БПП у парламенті Юрій Луценко під час брифінгу.

"МВФ не надав нам жодної офіційного вимоги, і всі документи, внесені до Верховної ради, не передбачають жодних консультацій ні з однією з міжнародних організацій", - сказав він, відповідаючи на питання журналістів.

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