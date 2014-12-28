МВФ не надав жодної офіційної вимоги до бюджету - Луценко
21:10, 28 грудня 2014Політика
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Міжнародний валютний фонд не висував умов до формування українського бюджету.
Луценко: МВФ нічого не вимагав / Фото УНІАН
Про це заявив голова фракції БПП у парламенті Юрій Луценко під час брифінгу.
"МВФ не надав нам жодної офіційного вимоги, і всі документи, внесені до Верховної ради, не передбачають жодних консультацій ні з однією з міжнародних організацій", - сказав він, відповідаючи на питання журналістів.
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